Colpi di arma da fuoco nella notte alle Torri – IL VIDEO

Serata di terrore alle Torri di Madonna Bianca/Villazzano 3, a Trento Sud: verso la mezzanotte di lunedì 8 agosto 2022 si sono sentiti dei colpi di arma da fuoco intorno alla Torre 13.

Tanta la paura e la preoccupazione degli abitanti della zona. (QUI link articolo) In serata, una furibonda lita tra un gruppo di persone ha raggiunto il proprio culmine con degli spari. Prima le grida di aiuto di alcune ragazze e poi 5 spari ripetuti e ravvicinati. Scene insomma da far West o film polizieschi.

Tuttavia, nonostante l’immediato arrivo delle forze dell’ordine, le persone coinvolte erano sparite. Sono state avviate delle indagini al fine di riconoscere le persone coinvolte. Le forze dell’ordine stanno facendo delle ulteriori verifiche per ricostruire la dinamica di quanto accaduto per così dare un volto ai responsabili. (clicca qui per vedere il video della sparatoria)

