C’è tempo fino al 15 settembre 2022 per aderire al bando per interventi di recupero dei muri a secco e delle aree circostanti

Pubblicità

Pubblicità



Recupero e ripristino di murature dei sistemi agricoli terrazzati tradizionali, ovvero dei “muri a secco” promosso dall’assessorato all’urbanistica, c’è tempo fino al 15 settembre per aderire al bando.

Il bando si rivolge ai proprietari o titolari di altri diritti reali (quali ad esempio usufrutto) di muretti tradizionali dei sistemi agricoli terrazzati che intendono effettuare lavori di recupero e ripristino, tramite ditta o in economia.

Nel caso in cui si volesse sistemare anche l’area di terreno direttamente collegata al ripristino del muretto, si può beneficiare di un’ulteriore quota di contributo.

Pubblicità Pubblicità

Gli interventi sono finanziati dal Fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio di cui all’articolo 72 della legge provinciale 15 del 4 agosto 2015.

I contributi saranno concessi in ordine cronologico di presentazione per le domande complete di tutta la documentazione necessaria. In sintesi, il contributo verrà concesso per gli importi riportati nella seguente tabella:

SUPERFICIE MURARIA

OGGETTO DI

INTERVENTO DI

RECUPERO O

RIPRISTINO (mq) MURO A SECCO

realizzato con uso di

leganti NON VISIBILI MURO A SECCO SISTEMAZIONE DEL

TERRENO

CIRCOSTANTE,

– eventuale ad

integrazione del

contributo per il muro – Almeno 9 mq di superficie

muraria oggetto di

intervento di recupero o

ripristino (anche su più tratti

murari) e fino a 20,99 mq € 1.000,00 € 1.500,00 € 200,00 Almeno 21 mq di superficie

muraria oggetto di

intervento di recupero o

ripristino (anche su più tratti

murari) € 2.500,00 € 3.500,00 € 500,00

Presentazione della domanda – Le domande devono essere presentate entro il 15 settembre 2022 a mezzo posta elettronica (certificata e non) esclusivamente alla casella [email protected], per raccomandata o per presentazione a mano presso il Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio o presso gli sportelli periferici.