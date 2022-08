A fuoco un terreno e delle sterpaglie, vigili del fuoco al lavoro a Riva del Garda

Pubblicità

Nel tardo pomeriggio di ieri – martedì 09 agosto – pochi minuti dopo le 17:00 è scoppiato un incendio in un terreno nei pressi dell’incrocio tra via degli Oleandri e via Baltera nella parte nord ovest della cittadina rivana, nelle vicinanze di alcune abitazioni.

Le fiamme e l’intenso fumo nero che si è sprigionato erano visibili anche a chilometri di distanza.

In pochi minuti, sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco di Riva del Garda supportati dai colleghi di Arco che hanno iniziato immediatamente a cercare di spegnere il fuoco.

Durante tutte le operazioni di spegnimento e bonifica è stata chiusa la strada interdetta al traffico. Sul posto anche agli uomini della protezione civile e la Polizia Locale intercomunale dell’Alto Garda.

Non si segnalano fortunatamente danni a persone o a cose.