Si completa il marciapiede in via E. Leonardi a Tuenno

L’obiettivo è rendere sempre più sicure le strade che attraversano i paesi, sia per i pedoni che per gli automobilisti.

Ammonta a poco più di 600 mila euro la spesa prevista per completare il marciapiede in via E. Leonardi a Tuenno, per il quale il Comune di Ville d’Anaunia guidato dal sindaco Samuel Valentini è risultato assegnatario di un contributo statale di 160 mila euro.

Dopo aver approvato il progetto preliminare dell’intervento in programma, l’amministrazione comunale ha deciso di procedere per il momento con i lavori riguardanti il tratto sud del marciapiede.

Per questo è stato incaricato l’ingegner Stefano Zanini – che già si era occupato della progettazione preliminare – del frazionamento, redazione progetto definitivo, esecutivo, contabilità e direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per il solo tratto sud del marciapiede.