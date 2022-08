Mercoledì 10 nel Giardino Juffmann a Cles Guido Smadelli presenta il suo libro “Dimmi di te”

Pubblicità

Mercoledì 10 agosto alle 17,30 nello splendido Giardino di Casa Juffmann a Cles “Aperitivo con l’autore”: il giornalista Guido Smadelli presenta il suo ultimo libro intitolato “Dimmi di te – Storia di amicizia, successo e solitudine”.

L’evento sarà contornato da intermezzi musicali a cura di Igor Portolan.

Nel libro Smadelli narra le vicende di due persone, l’una sicura e spavalda, l’altra timida e incerta. Le storie di Nico e Marco inevitabilmente si intrecciano, il passato torna a galla scuotendo le loro anime, come la brezza del vento increspa la superficie piatta di un lago e nulla sarà come prima.

Due vite che il tempo ha trasformato e rese sempre più lontane. Durante l’incontro l’autore dialogherà con il pubblico; in conclusione si assaporerà un delizioso aperitivo.

Nato a Trento il 1° novembre 1950, dopo gli studi Guido Smadelli ha intrapreso la via della musica, frequentando contemporaneamente il conservatorio, girando tutta Italia per un quinquennio con la propria band, La pietra filosofale.

Dopo la conclusione del capitolo musicale, per qualche anno diventa commerciante nel campo degli strumenti musicali, per poi passare al mondo dell’informazione, scelta legata anche alla decisione di trasferirsi stabilmente in Val di Non.

Ha iniziato a scrivere racconti a vent’anni; molti lavori nel cassetto, mai dati alle stampe.

Il suo primo libro dal titolo “Devo andarmene” è stato scritto a cavallo tra 2018 e 2019, da un’idea formatasi mentre stava recandosi a una conferenza stampa. Tornato a casa ha iniziato a lavoraci per un mese, e quindi editato con successo.

In veste di redattore del quotidiano l’Adige trascorre gli ultimi anni lavorativi, continuando, da pensionato, la collaborazione da esterno per la stessa testata.

L’evento è stato organizzato con la collaborazione di: Comune di Cles, Biblioteca di Cles, Pro Cultura Centro Studi Nonesi, Pro Loco di Cles, SBT (Sistema Bibliotecario Trentino).

In caso di maltempo l’appuntamento sarà spostato in Biblioteca.

