Malore, a soli 44 anni morto Thomas Vianello

Pubblicità

Pubblicità



Thomas Vianello è stato colto da improvviso malore venerdì 5 agosto, e per lui non c’è stato nulla da fare. È deceduto a soli 44 anni lasciando sgomenti in preda al dolore la moglie Carolina, i figli Gabriel Noah e Aura Maddalena e la mamma Luisa.

Thomas era un ragazzo piuttosto conosciuto nel mondo del calcioEra infatti un grandissimo tifoso del calcio Trento e ogni domenica il suo apporto alla curva gialloblù non mancava mai. Era anche un imprenditore e socio del «salone stile uomo» ubicato in via Degasperi.

Disponibile con tutti era uomo, padre, fratello che con la sua gentilezza, il tuo esempio e la tua fermezza ha lasciato un segno indelebile. La curva gialloblù domenica ha voluto ricordarlo con uno striscione e con un lungo coro. (qui puoi vedere il video)

Pubblicità Pubblicità

«Ciao Thomas, enorme cuore gialloblu» – cita così invece una della pagine social del calcio Trento. «Ciao Thomas da oggi gli Spalti del Briamasco saranno ancora più vuoti, Condoglianze alla Famiglia. R.I.P. Cuore Gialloblù» – scrive invece il gruppo Blu Yellow Trento

Era impegnato anche in politica ed era uno dei molti affezionati lettori del nostro quotidiano.

Il funerale sarà celebrato domani, martedì 9 agosto, alle 15.00 presso il cimitero monumentale di Trento.