In Trentino le imprese giovanili aumentano del 2,4%

Agricoltura, Commercio e Servizi alle Imprese, i settori che registrano il maggior numero di attività. Con una variazione positiva del 2,4% (+109 unità) rispetto a dodici mesi fa, le imprese giovanili registrate al 30 giugno 2022 in provincia di Trento raggiungono quota 4.684 (di cui 4.383 attive).

Le attività economiche guidate da giovani con meno di 35 anni di età costituiscono il 9,1% del tessuto imprenditoriale provinciale; un valore superiore sia al dato nazionale (8,3%) sia a quello del Nord Est (7,0%).

I settori in cui opera il maggior numero di imprese giovanili si confermano essere l’agricoltura con 1.069 unità (+49 rispetto a giugno 2021), il commercio con 755 (-21), i servizi alle imprese con 674 (+80) e le costruzioni con 666 (+52). Imprese giovanili registrate per settore di attività economica (% sul totale delle imprese giovanili)

Con riferimento alla forma giuridica, prevalgono le imprese individuali (il 76,5% del totale delle iniziative guidate da giovani), seguite dalle società di capitale (15,4%), dalle società di persone (7,6%) e dalle altre forme organizzative (0,5%).

Tra le imprese trentine guidate da under 35, a fine giugno, si contano 1.478 aziende artigiane (il 31,6%). Rilevante anche l’incidenza dell’imprenditoria femminile, che rappresenta il 23,2%, e di quella straniera (comunitaria ed extra-Ue), che costituisce il 15,4% del totale di settore.

“L’incremento su base annua, registrato dalle imprese guidate da giovani – ha commentato Giovanni Bort, Presidente della Camera di Commercio di Trento – infonde fiducia per l’incoraggiante spirito imprenditoriale espresso dalle nuove generazioni in un periodo tutt’altro che semplice per chi decide di avviare un’attività economica. La visione di futuro degli under 35 e la loro padronanza di competenze aderenti alle esigenze di un mercato in rapida evoluzione costituiscono un elemento di stimolo per l’economia locale”.