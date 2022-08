In pensione la cuoca Gina Margoni, per 23 anni tra i fornelli della scuola materna di Vigo di Ton

Pubblicità

A settembre, quando riprenderà la scuola, tra fornelli, padelle e mestoli non ci sarà colei che per 23 anni ha cucinato con cura e amore i piatti per i piccoli di Ton.

Dopo una vita trascorsa in cucina, è giunto l’ultimo giorno di lavoro per la cuoca Gina della scuola dell’infanzia di Vigo di Ton, da qualche giorno in pensione.

Con la consegna di una targa-ricordo e un brindisi in compagnia l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Ivan Battan e l’ente gestore presieduto da Mauro Turri hanno voluto omaggiare e ringraziare Gina Margoni, classe 1957, che con impegno e passione ha nutrito e accudito i bambini della scuola materna parrocchiale “Fortunato Depero”.

Per questo è stato organizzato un momento emozionante in cui i rappresentanti delle istituzioni hanno avuto parole di gratitudine nei confronti della cuoca Gina che, con gli occhi lucidi, ha ricambiato i ringraziamenti, l’affetto e gli attestati di stima.

«Come amministrazione comunale vogliamo ringraziarti per il tuo impegno nel far crescere i bimbi dal punto di vista alimentare e per aver sempre lavorato con dedizione – sono state le parole del primo cittadino –. Ci teniamo inoltre a farti le congratulazioni per il traguardo raggiunto e ad augurarti di goderti a pieno la pensione. Mancherai ai bambini, alla scuola, a tutto il territorio».

Un pensiero condiviso dal presidente dell’ente gestore. «Non posso che sottoscrivere le parole del sindaco – ha detto Mauro Turri – rivolgendo un ringraziamento speciale a Gina da parte di tutto il comitato dell’ente gestore».

Anche lo storico presidente della scuola dell’infanzia Piero Turri ha voluto esprimere tutta la propria riconoscenza alla cuoca con la quale ha lavorato per tanti anni. «Ho avuto la fortuna di conoscere Gina quando ero insegnante alla scuola elementare – ha ricordato Turri –. Quando sono diventato presidente della scuola dell’infanzia l’ho subito voluta con me e posso dire che abbiamo fatto centro: ho avuto fin dal principio grande fiducia in lei, che è sempre stata mossa da una grande passione per i bambini e per il cibo, ogni volta preparato con cura e con un occhio anche al risparmio».

«Sono rare le persone come te – ha concluso il presidente rivolgendosi direttamente all’ormai ex cuoca dell’asilo –. Grazie Gina, sei stata stupenda».