Elezioni 25 settembre: Giorgio Leonardi verso la candidatura nel collegio di Rovereto

Pubblicità

Pubblicità



Giornate decisive in vista del voto del 25 settembre per il rinnovo del Parlamento.

Anche in Trentino i partiti stanno ragionando sulle proprie pedine che verranno schierate sullo scacchiere dei cinque collegi nella disponibilità del nostro territorio dopo la riforma, ovvero tre per il Senato e due per la Camera.

L’ipotesi di lavoro più accreditata in queste ore è quella di una situazione che vede Fratelli d’Italia e Lega fare i conti con due collegi ciascuno, una alla Camera ed un al Senato, sia per quanto riguarda il partito di Giorgia Meloni che per quello di Matteo Salvini.

Pubblicità Pubblicità

Obbligatoriamente il quinto collegio sarà ad appannaggio di Forza Italia, collante del centrodestra e partner sempre affidabile in chiave trentina sia in Provincia che in Regione.

Vediamo la situazione per Palazzo Madama: il collegio senatoriale della Valsugana aveva visto (ed è molto probabile una sua riconferma) l’elezione di Elena Testor che si era presentata con il partito di Berlusconi per poi transitare nella Lega.

Il collegio di Trento dovrebbe vedere la riconferma di riconferma di Andrea de Bertoldi, in rappresentanza di Fratelli d’Italia. A quel punto per gli azzurri di Berlusconi rimane il collegio di Rovereto, dove la migliore rappresentanza rimane quella del forzista Giorgio Leonardi, vicepresidente della Regione Trentino Alto Adige, coordinatore regionale del partito e membro della Commissione dei 12.

Pubblicità Pubblicità



Leonardi, in un collegio giudicato contendibile come quello di Rovereto, è persona molto conosciuta che può fare la differenza anche nella sua figura di imprenditore attivo in zona da oltre 30 anni, essendo appunto noto anche al di fuori della politica può senza dubbio intercettare anche il voto moderato, anche allargato a posizioni di centro.

In chiave politica a livello territoriale l’esponente di Forza Italia Giorgio Leonardi come detto si è sempre contraddistinto per lealtà, coerenza e appartenenza identitaria, fedele sempre al partito di Berlusconi.

Un politico Leonardi che sul collegio di Rovereto, che vede come antagonista Valduga i cui trascorsi politici sono notori, potrebbe intercettare con molta probabilità anche quei voti della sinistra moderata che ragiona in termini di opportunità piuttosto che col sopravvento ideologico di chiara matrice comunista.

C’è un altro motivo per nulla secondario che potrebbe risultare vincente per Leonardi nel collegio di Rovereto: la stragrante maggioranza dei cittadini della città della Quercia sono estremamente delusi dalle politiche sulla sicurezza.

Rovereto infatti sta diventando una città invivibile e sono in molti ad indicare come prima responsabile della situazione fuori controllo la giunta di centro sinistra guidata da Valduga. In questo caso è noto come il centro destra e Forza Italia in questi anni si siano spesi per dare maggiore sicurezza alle comunità dei nostri territori. Un particolare che davvero potrebbe fare la differenza sul collegio di Rovereto.