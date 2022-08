26° edizione della Festa dell’Agricoltura, ieri a Caderzone l’ultima delle tre giornate

Pubblicità

Si è tenuta ieri l’ultima delle tre giornate della 26° edizione della Festa dell’Agricoltura, organizzata dalla Pro Loco e dal Comune di Caderzone Terme. Qui il video.

Tre giorni di omaggio all’attività agricola di un tempo, sfilate per le vie del paese delle vacche di razza Rendena, mercatini, eventi musicali e serate danzanti, cene con prodotti tipici locali.

Domenica pomeriggio si è celebrato il momento clou della manifestazione, con la sfilata per le vie del paese di un corteo introdotto dalla Banda di Caderzone, formato da animali del mondo agricolo come mucche, asini, cavalli, capre, conigli e pecore, insieme a carretti e trattori addobbati a festa.

Tre le tante autorità che hanno voluto rendere omaggio alla tradizione e alla cultura contadina, anche l’assessore provinciale all’artigianato, commercio, promozione, sport e turismo, per ribadire il sostegno verso i comparti agricolo e zootecnico, soprattutto verso quest’ultimo che sta attraversando un momento particolarmente difficile.

È costante e particolarmente alta l’attenzione che l’amministrazione provinciale dedica ad uno dei comparti più importanti per l’economia e il territorio trentino, comparto che sta vivendo una situazione delicatissima. Sono infatti diversi gli impegni aggiuntivi in termini di risorse messi in campo, anche recentemente, dalla Giunta provinciale.

L’assessore provinciale allo sport e turismo, con la sua presenza, ha voluto ribadire un messaggio di vicinanza a tutte quelle persone che lavorano e vivono nel mondo agricolo e che con una festa legata alla cultura, alle radici e alla tradizione, guardano al futuro con speranza, nonostante le pesanti problematiche del momento.

Questo lo spirito che ha animato la sfilata di ieri pomeriggio per le vie del paese di Caderzone Terme, un corteo formato da animali del mondo agricolo insieme a carretti e trattori addobbati a festa.

Il momento più sentito forse, di una tre giorni che ha annoverato nel programma, altri eventi di divertimento ma anche di informazione e cultura, come la possibilità di cimentarsi, come un tempo, nella raccolta del fieno, il Torneo di sfalcio tradizionale delle Giudicarie e la quinta edizione della “Rodolada della Spressa”.

Anche questi tre giorni di festa, che hanno l’obiettivo di far conoscere e tramandare le tradizioni e la cultura della montagna, appartengono alle tante iniziative di sostegno ad un settore trainante per tutta l’economia trentina e che è garanzia per la difesa del territorio e del paesaggio trentino.

