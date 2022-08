Strage sull’autostrada, pullman carico di pellegrini polacchi si ribalta. 12 morti e 32 feriti, 19 dei quali gravi

Pubblicità

La strage è accaduta ieri mattina, sabato 6 Agosto, intorno alle 5:40, in Croazia sull’autostrada A 4 nei pressi di Brezniçki Hum , a 50 km a nord est di Zagabria.

Un pullman carico di pellegrini di nazionalità polacca partiti da Varsavia nella mattinata di Venerdì e diretti in Bosnia al santuario mariano di Međugorje è finito in una scarpata.

Sul pullman erano presenti 44 persone tra cui due autisti, sei suore e due preti. Nel tragico incidente hanno perso la vita sul colpo 11 persone e un’altra persona è morta poco dopo il trasporto in ospedale.

Ben 32 i feriti, tra cui 19 gravi, ricoverati in vari ospedali di Zagabria e altre cittadine vicine, come confermato in una conferenza stampa dal premier croato Andrej Plenkovic che è in costante contatto con il collega premier polacco Mateusz Morawiecki che ha espresso il proprio cordoglio alle famiglie delle vittime.

Sul luogo della tragedia oltre alla Polizia, i sanitari e i vigili del fuoco, è giunto il vice premier croato Tomo Medved per coordinare le operazioni insieme al ministro dell’interno.

