“L’inverno sta arrivando trasferitevi in Russia. Qui il gas è economico e ci sono belle donne”: è polemica sullo spot lanciato dall’ambasciata russa

Le provocazioni della Russia continuano, ma questa volta passano dai social. Si alza la polemica e l’indignazione intorno allo spot diffuso dall’ambasciata russa in Spagna.

Il video si compone di una sequenza di immagini e parole che promettono una vita quasi perfetta: “Cucina deliziosa, donne bellissime, gas meno caro, una storia ricca, letteratura famosa nel mondo, architetture uniche, un suolo fertile. Non ritardate l’inverno sta arrivando“.

In un momento storico così delicato in cui in Ucraina si continua a combattere una guerra che sembra non avere una fine e la Russia è soggetta alle pesanti sanzioni occidentali, è evidente che il video promozionale non altro che una chiara provocazione.

La promo, inoltre, tocca le note più dolenti per l’Occidente: “Un’economia che può resistere a migliaia di sanzioni». Un colpo che non passa certo inosservato e che suona come una minaccia, con riferimento gas ed energia che in tutta Europa scarseggia dall’inizio della guerra in Ucraina.

