L’indecoroso e vergognoso spettacolo della sinistra. Come si fa a votarla?

Diventa davvero impossibile votare questa sinistra poltronara che imbarca i Di Maio e quelli dell’Italia «Più giusta e più verde» che si sono dimenticati che negli ultimi anni al governo ci sono stati loro, coi risultati che sono sotto gli occhi di tutti.

Lo spettacolo pietoso e indecoroso a cui abbiamo assistito nell’ultima settimana messo in scena da Enrico Letta non ha precedenti. Alla fine ha scelto Di Maio invece che il centrista Calenda. Gli elettori difficilmente capiranno. Cambiare tutto per non cambiare nulla alla fine. Da buon soggetto Gattopardesco.

Letta Frantoianni e Bonelli questa volta hanno superato se stessi: per cercare di dare delle risposte agli elettori ormai disorientati dopo il via libera alla sgangherata allenza con SI, Verdi e Di Maio hanno parlato di accordo «salva costituzione». Una stupidaggine mai sentita prima che rende l’idea da chi siamo stati governati in questi ultimi anni.

Il Pd si accorda quindi con quelli della giustizia sociale, dove gli imprenditori che si fanno un mazzo così 20 ore al giorno, sabato e domenica comprese, devono dare i propri guadagni ai poltronari e nulla facenti del reddito di cittadinanza.

Quelli della giustizia ambientale che per colpa dei mille no detti negli ultimi 30 anni hanno messo in ginocchio intere aziende e famiglie costrette a pagare gas e luce il 300% in più. Sarebbe questa la giustizia?

È un PD ormai che perde l’ultima fetta di credibilità, che manca alla parola data 24 ore prima, che s’inventa slogan improbabili quanto bugiardi per darsi degli alibi verso i propri elettori. Uno scenario davvero preoccupante che deve fare riflettere sull’etica morale di certi politici il cui unico obiettivo non è aiutare gli italiani, ma guadagnare una poltrona per 5 anni e poi si vedrà.

E poi ci chiediamo perché la politica è ormai lontana dalla gente? gli esempi dei Letta e dei Di Maio di questi anni rispondono bene alla domanda.

Ma torniamo alla costituzione che il realtà dovrebbe essere stata cambiata da un bel pezzo. La narrazione appassionata ed entusiasta dei suoi articoli, volta a trasmettere all’opinione pubblica un’adesione integrale ai suoi valori e principi portanti è ormai vecchia e obsoleta.

La nostra costituzione infatti, concepita dall’Assemblea Costituente del 1946-1947, ha una dimensione museale e non è certo destinata a sbloccare un autentico rinnovamento culturale, politico e sociale del nostro paese.

Proprio tale costituzione dopo gli importanti eventi degli ultimi 40 anni, dalla caduta del muro di Berlino, al trattato di Schengen, o alla costituzione dell’Europa unita, o peggio l’assalto dei migranti alle nostre città, è diventata una cornice istituzionale fragile, farraginosa e inefficace, che invece che essere efficiente rende ancora più complicate tutte le cose.

Salvaguardare questa costituzione in reatà significa lasciare il paese nella palude e renderlo ostaggio di partitini e singole necessità. L’obiettivo della sinistra è far tornare indietro l’Italia di 50 anni rendendola più povera e debole nel mondo.

“Non è un accordo per governare” ha detto Letta appena dopo aver firmato il patto elettorale coi Verdi e Sinistra Italiana. Quindi è solo un accordo per salvare le poltrone? Senza dubbio. E allora a finire dietro la lavagna come i bambini dell’asilo sei proprio tu, Enrico Letta.