I cittadini della «Vera Rovereto» denunciano: «Situazione ormai fuori controllo»

Sono un gruppo di cittadini che si autoproclamano «della Vera Rovereto» a scrivere al nostro giornale denunciando la situazione ormai fuori controllo della città della Quercia.

«Siamo quelli che hanno conosciuto la Rovereto di un tempo, si proprio quella città che era tanto vivibile dove si poteva tranquillamente girare senza aver paura» – Esordisce così la nota del gruppo di cittadini che firmano la lettera.

«Oggi come oggi – continua la lettera – viviamo in una città dove non si é più sicuri e poi non vi é nemmeno il rispetto altrui e nemmeno rispetto dei palazzi che sorgono a Rovereto. Alla sera, in tante vie, per chi ha voglia di uscire per una semplice passeggiata in solitaria, con amici o con il proprio cane, sta diventando difficile non incontrare gente poco affidabile!»

E ancora: «I furti stanno aumentando sempre di più e una persona che vuole andare in centro nell’arco della giornata con la sua bicicletta deve stare attenta perchè i furti sono ormai giornalieri. Ci sono luoghi, soprattutto nei condomini popolari, che diventano zone di liti e discussioni tra immigranti e altro».

Gli episodi di degrado continuano, ad ammetterlo sono lo stesso gruppo di cittadini. «Spesso si notano angoli di città che diventano pisciatoi per colpa di persone che non hanno rispetto di nulla, nemmeno della città in cui vivono. Vi sono addirittura piccoli teppisti e pseudo bulli che fanno paura ad altri ragazzi e ragazze che sono terrorizzate!»

Ed infine: «Non so veramente in che mondo stiamo andando a vivere ma forse bisognerebbe riflettere e cercare di intervenire quanto prima. Ormai Rovereto é diventata irriconoscibile. Ci sono persone che cercano di rendere pulita la città in qualche modo ma alla fine i primi che ce ne freghiamo siamo noi stessi cittadini che ce ne laviamo le mani di tutto guardando solo al nostro orticello. Insomma, il clima è di smobilitazione e di rassegnazione con la consapevolezza che ormai dovremo convivere con degrado e criminalità per sempre»

