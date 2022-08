Dopo alcune piroette finisce nel prato con l’auto. 22 enne ricoverata in codice rosso

Pubblicità

Pubblicità



Una vettura condotta da una ragazza 22 enne residente nel comune di Storo è rimasta coinvolta in un incidente stradale nella serata di ieri, Sabato 6 Agosto, pochi minuti dopo le 20:00 lungo la strada statale 240 nella zona di Passo Ampola in valle di Ledro.

La ragazza mentre stava procedendo in direzione Storo secondo una prima ricostruzione avrebbe perso il controllo dell’auto finendo fuori strada, in un prato, dopo alcune pericolose piroette.

La ragazza è stata subito soccorsa da un equipaggio dei sanitari del 118 giunti sul posto con ambulanza insieme alle squadre dei vigili del fuoco di Tiarno di Sopra. Per appurare la dinamica sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Riva del Garda che hanno dovuto radddrizzare l’autovettura. Dopo essere stata stabilizzata la ragazza è stata trasportata all’ospedale di Arco in codice rosso per le cure del caso.

Pubblicità Pubblicità