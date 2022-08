Violenti nubifragi in val di Fassa, evacuati alberghi e case

Pubblicità

Pubblicità



L’allerta meteo annunciava la possibilità di violente perturbazioni in giornata, cosa che si è verificata in Val di Fassa dove da ieri sera sono in corso le attività della protezione civile, in particolare i settori dei vigili del fuoco, dei forestali, bacini montani e geologi, assieme ai tecnici del servizio gestione strade.

Sotto osservazione una serie di situazioni, in particolare l’ingrossamento di alcuni corsi d’acqua che hanno causato smottamenti e erosione di argini.

Per prudenza era stata disposta l’evacuazione di alcune abitazioni nella zona di Pera di Fassa, a Vigo di Fassa (una decina di abitazioni) e a Pozza di Fassa dove sono stati spostati gli ospiti ed il personale di due alberghi. Si tratta di circa 150 persone che si trovano nella zona di Pozza di Fassa dove in destra orografica, si registrano più punti dove si sono verificati cedimenti del terreno.

Pubblicità Pubblicità

Le prime perizie hanno consentito ai tecnici della protezione civile della Provincia autonoma di Trento di disporre comunque il rientro a casa dei primi evacuati, allontanati dalle proprie abitazione a titolo precauzionale.

Si tratta di più di una quarantina di persone, quasi la totalità del gruppo che era stato evacuato nella zona di Pera di Fassa a causa di un masso instabile.

Le valutazioni dei geologi e le ispezioni condotte anche con i droni dei vigili del fuoco hanno definito con maggior dettaglio la situazione e di mantenere il provvedimento solo per i pochi residenti (cinque persone) di un’abitazione.

Pubblicità Pubblicità



A Mazzin di Fassa si è reso necessario chiudere la strada statale per esondazione dei corsi d’acqua limitrofi, ed anche la strada per Gardeccia ha fatto segnalare alcuni cedimenti.

Nessun problema particolare a Moena ad eccezione di un cantiere della Provincia su cui si è deciso di intervenire domani

Le precipitazioni in val di Fassa sono iniziate verso le ore 17 a cominciare dal bacino del rio Udai. Le punte di maggiore intensità si sono registrate fra le 18.30 e le 19.30 con massimo di 108 mm a Monzon di Pozza di Fassa (stazione di Meteonetwork).

Nelle altre stazioni meteo sono stati misurati 61 mm di pioggia a Campitello Avisio e valori molto meno significativi nelle altre postazioni di monitoraggio.

Non risultano persone evacuate a Campitello di fassa e a Mazzin dove si stanno liberando strade e garage. A Vigo di Fassa una ventina di persone attendono il via libera per poter rientrare a casa.

Nel complesso poi la situazione si è tranquillizzata anche perchè ha smesso di piovere e – dopo le opportune misure adottate per garantire la sicurezza delle persone – stanno proseguendo i monitoraggi con i droni e le operazioni di pulizia.

Sul fronte della viabilità, si sta lavorando per consentire la riapertura della statale all’altezza di Mazzin di Fassa e di Fontanazzo. Il traffico viene deviato utilizzando un breve tratto della pista ciclabile.

Proseguono i sopralluoghi dei tecnici della protezione civile provinciale che, d’intesa con le amministrazioni dei quattro comuni più coinvolti dal fenomeno di ieri sera, hanno monitorato le situazioni più critiche pianificando le attività di sistemazione che entreranno nel vivo stamane

Al momento non risulta che i fenomeni abbiano provocato conseguenze a persone. Ci sono però preoccupazioni per le nuove precipitazioni in arrivo nel pomeriggio che si prolungheranno anche in serata. Una situazione quindi piuttosto complicata.