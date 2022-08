Un’auto esce di strada tra il Sabino e Mollaro: intervengono i Vigili del Fuoco di Taio con le pinze idrauliche

Pubblicità

I Vigili del Fuoco volontari di Taio sono dovuti intervenire nella giornata di oggi, sabato 6 agosto intorno a mezzogiorno, a causa di un incidente automobilistico avvenuto sulla SS43 della Val di Non, tra il Sabino e Mollaro.

Per cause ancora da chiarire, un’auto che viaggiava in direzione Cles è uscita autonomamente di strada, finendo con la fiancata contro il guardrail che delimita la carreggiata.

I pompieri sono intervenuti con le pinze idrauliche, rimuovendo la portiera anteriore destra per liberare una persona anziana che sedeva di fianco al guidare, poi trasportata all’ospedale di Cles a causa dei tagli alle braccia riportati nell’incidente. Le sue condizioni, comunque, non sono gravi.

Oltre ai Vigili del Fuoco, sul posto sono accorsi i Carabinieri, il un’ambulanza del 118 e la Croce Rossa di Coredo, che era di passaggio e si è fermata a prestare soccorso.