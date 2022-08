Svolta nell’inchiesta del caseificio di Coredo: Biasi e Fornasari imputati per lesioni personali colposi e gravissime nei confronti di un bimbo di 4 anni

Pubblicità

Svolta nell’inchiesta nei confronti del caseificio di Coredo, per la procura di Trento l’ex presidente ed attuale membro del consiglio di amministrazione Lorenzo Biasi di Sfruz, titolare di un’azienda zootecnica sempre del comune noneso e l’attuale casaro Fornasari Gianluca residente a Coredo, sono i responsabili delle lesioni gravissime nei confronti di un piccolo, che all’epoca aveva solo 4 anni e che da allora si trova in condizioni gravissime dopo aver consumato il formaggio “Due Laghi” prodotto e venduto dal caseificio.

Noi come testata giornalistica, abbiamo fin da subito abbiamo trattato la notizia, nel silenzio da parte delle altre fonti di stampa.

Vi ricordate, come l’allora e attuale membro del Consiglio di Amministrazione dell’azienda della Predaia, tale, Tiziana Zadra aveva criticato il nostro giornale accusandoci di falsità, (qui articolo) ora però è dimostrato che la “depositaria delle verità assolute (Tiziana Zadra)” o affermava il falso o non era informata di quanto era successo e succedeva, quest’ultima ipotesi però è alquanto bizzarra in quanto aveva ed ha un ruolo di amministratrice.

Analogo discorso, per il moralizzatore, “incensatore” dei formaggi a latte crudo, professore alla Fondazione Mach, tale, Gianpaolo Gaiarin, il quale ci accusava che stavamo giocando con il dolore della famiglia, mettendo in discussione quanto noi scrivevamo (qui l’articolo).

Tutt’altro, noi non giocavamo, ma raccontavamo quanto era successo. Gli consigliamo invece, di raccontare la verità di quanto successo, sia durante le lezioncine di incensamento sparse per il triveneto, sia ai suo studenti, ma soprattutto ai suoi colleghi/amici della Fondazione.

La procura di Trento nella figura del Sostituto Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario, Dott.ssa Maria Colpani, è convinta, e quindi ha rinviato a giudizio i due, con la pesante accusa di lesioni personali colpose gravissime e dovranno comparire il 1° dicembre davanti al giudice di pace di Cles.

Quest’ultima figura giudicante non è elemento riduttivo rispetto al reato contestato (lesioni personali colpose gravissime), ma è imposto dalla norma penale per questo tipo di reato (eccetto rari casi,). E’ bene ribadire, che la pena prevista non subisce variazioni.

Per la procura, sarebbe dimostrato il nesso di casualità tra il dramma del piccolo ed il consumo del formaggio prodotto e venduto presso il caseificio di Coredo, anche alla luce della consulenza tecnica del dott. Gianluigi Ardissino, nominato sempre dalla procura, luminare presso il Centro per la Cura e lo studio della Sindrome Emolitico-Uremica; U.O. Nefrologia, Dialisi e Trapianto Pediatrico Fondazione IRCSS Cà Granda Ospedale maggiore Policlinico Milano e dalle nuove analisi fatte sul ceppo di Escherichia coli rinvenuto nel formaggio “avvelenato”.

Nell’atto di citazione a Biasi e Fornasari viene contestata una condotta colposa indipendente – per imprudenza, imperizia, negligenza, inosservanza delle norme che hanno determinato le condizioni affinché il piccolo di anni quattro, a seguito dell’acquisto e consumo del predetto formaggio “Due Laghi” contaminato da escherichia coli produttrice di shigatossina, contraesse una patologia infettiva, sindrome di SUE, dalla quale derivano lesioni gravissime.

Ricordiamo che il “duo” a inizio marzo sono stati condannati per violazioni delle norme di igiene in materia di alimenti e frode alimentare (qui articolo).

Siamo a conoscenza inoltre che si dovrebbero essere concluse le indagini rispetto alla denuncia per falsa testimonianza nei confronti dell’ex aiuto casaro Guido Widmann (ora in pensione) e nei prossimi giorni il Pubblico Ministero dovrà decidere se procedere o no, la denuncia è stata presentata dal papà del bambino corredata da numerose prove fotografiche, sempre il padre del bambino ha depositato nei giorni scorsi una nuova denuncia inerente a quanto sopra, non sappiamo però se ad integrazione di quella precedente con l’obiettivo di aggiungere nuovi ipotetici reati o se nei confronti di altri testi.

Una condanna per frode alimentare, per aver prodotto e venduto prodotti pericolosi per la salute, rinviati a giudizio per aver provocato lesioni gravissime nei confronti di un bambino di soli 4 anni, è sufficiente per ritenere il caseificio di Coredo non idoneo ad affidamenti pubblici, non idoneo a ricevere finanziamenti di denaro da enti pubblici o cooperative? Nei prossimi giorni faremo dei controlli e vi aggiorneremo in merito, con nomi e cognomi.

A Mirko Endrizzi attuale presidente del caseificio di Coredo che nel 2017 ricopriva la carica di vice presidente e che in occasione della nuova positività del formaggio “Nostrano” prodotto a Coredo (Aprile 2022), con tono commovente aveva scritto un appello ai soci che recita: “…. Ne va del nostro lavoro dell’impegno e del cuore che mettiamo 365 giorni all’anno nelle nostre aziende. Cerchiamo di non vanificare i nostri sforzi dando un’immagine fuorviante e non realistica su chi siamo e su ciò che facciamo…….” , rinnoviamo la richiesta di rispondere alle seguenti domande (qui articolo):

E’ vero o no, che l’ex presidente Lorenzo Biasi e l’attuale casaro Fornasari Gianluca sono stati condannati per vari reati penali legati alla sicurezza ed igiene alimentare?

E’ vero o no, che l’ex presidente Lorenzo Biasi e l’attuale casaro Fornasari Gianluca sono indagati – imputati per lesioni gravissime colpose?

E’ vero o no, che l’ex aiuto casaro Widmann Guido risulta indagato per falsa testimonianza?

E’ vero o no, che nell’anno 2021 sono stati riversati circa 8000/10000 litri di latte negli scarichi fognari?

E’ vero o no, che le indagini dei NAS hanno riscontrato numerose irregolarità igienico sanitarie?

E’ vero o no, che durante il processo è emerso che nel periodo in cui si è ammalato il piccolo (2017), un tubo sporco di letame spesso andava a contatto diretto con il latte utilizzato per fare il formaggio?

E’ vero o no, che alcune carenze igienico sanitarie erano state portate a conoscenza ai responsabili e questi hanno risposto “abbiamo sempre fatto così”?

A seguito di quanto sopra, non sappiamo se il C.O.N.C.A.S.T. Trentingrana, consorzio che racchiude la quasi totalità dei caseifici sociali presenti sul territorio trentino, compreso quello di Coredo, abbia preso o abbia intenzione di prendere dei provvedimenti nei confronti della cooperativa condannata, a tutela del proprio marchio e dei propri generi caseari prodotti dalle altre latterie che nulla hanno a che fare con la dolorosa vicenda. Giusto puntualizzare anche che Trentingrana è completamente estraneo a questa vicenda.

