Si fa festa a Malga Tassulla

Pubblicità

Pubblicità



È tutto pronto a Malga Tassulla per trascorrere una giornata di festa, all’insegna dell’amicizia, del divertimento e della buona cucina.

La Pro Loco di Tassullo, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Ville d’Anaunia, ha infatti organizzato la tradizionale “Festa a Malga Tassulla” che si terrà domani, domenica 7 agosto 2022.

Alle 10.30 e alle 13.30 sono in programma delle visite guidate, con ritrovo alla vasca in cemento, in collaborazione con i Custodi Forestali di Ville d’Anaunia alla scoperta del Pian della Nana.

Pubblicità Pubblicità

Il “prete volante” don Franco Torresani, che è proprio di Tassullo, celebrerà la messa alle 11, cui seguiranno l’inaugurazione e la benedizione del “Bait dei Asni”, nuovo spaccio dei prodotti della malga e punto di ristoro per i passanti e turisti.

A mezzogiorno, invece, sarà servito il pranzo alpino con due menu diversi: grigliata di carni con polenta oppure polenta, crauti, puntine di maiale e cotechini.

Per tutta la giornata funzionerà un fornitissimo servizio bar. Per l’occasione la malga sarà raggiungibile in auto, anche se gli organizzatori consigliano una passeggiata all’aria aperta per godersi le bellezze naturalistiche alle pendici del Monte Peller. In caso di maltempo l’evento sarà annullato.