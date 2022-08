Scontro tra due vetture e un camion sulla Statale 47

Pubblicità

Carambola fra due vetture e un mezzo pesante ieri pomeriggio, venerdì 05 luglio, intorno alle 14:30 sulla Statale 47 della Valsugana nella corsia in direzione Trento nei pressi dello svincolo di Borgo Ovest a Borgo Valsugana.

Per cause in corso di accertamento le vetture e il mezzo pesante si sono scontrati provocando alcuni contusi tra gli occupanti.

A prestare soccorso sono giunte le ambulanze dei sanitari del 118 insieme alle squadre dei vigili del fuoco di Borgo Valsugana.

Per gli accertamenti di rito sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Borgo.

Gli occupanti delle auto dopo essere stati visitati, sono stati accompagnati all’ospedale di Borgo. L’incidente ha provocato lunghe code sulla statale 47 in entrambe le direzioni con il traffico che è rimasto bloccato per circa un’ora e mezza.

