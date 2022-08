Saltano giù dalla vettura prima che precipiti nella scarpata, coppia miracolata a Nago

Pubblicità

Quella di ieri, venerdì 5 Agosto, per i vigili del fuoco di Riva del Garda è stata una giornata piuttosto impegnativa. L’intervento più complesso è stato quello realizzato nel pomeriggio, pochi minuti prima delle 15:00.

Una vettura con a bordo una coppia tedesca nel mentre stava compiendo una manovra di stazionamento nel parcheggio della falesia “Belvedere” in località Fibbie nel comune di Nago Torbole, all’improvviso è finita nella scarpata sottostante per circa 60 metri.

Il conducente 56 enne insieme ad un’altra persona fortunatamente è riuscito a saltare giù dal veicolo prima che precipitasse nella scarpata, riportando alcuni feriti e contusioni.

I vigili del fuoco hanno provveduto a prestare i primi soccorsi ai feriti in attesa dell’ambulanza che è giunta poco dopo. I sanitari hanno prestato le prime cure al 56 enne che è stato trasportato al pronto soccorso dell’ ospedale di Arco per le cure del caso. La vettura è stata recuperata successivamente.

Gli altri interventi per gli uomini della protezione civile hanno riguardato un servizio sanitario per un malore di un turista a bordo di un battello turistico ormeggiato al Broglio, l’incendio di una autovettura a Torbole e una fuga di gas sulla via pubblica a Riva.