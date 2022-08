Pronto il nuovo parco a Verdesina

Pubblicità

Si sono conclusi i lavori, all’inizio dell’abitato di Verdesina, per la realizzazione di un’area all’aperto, attrezzata per il relax e il gioco dei bambini.

Come era nei progetti, ideati e diretti dal Servizio per l’occupazione e la valorizzazione ambientale della Provincia e realizzati dal Consorzio Lavoro Ambiente, è stata creata una piazzola su cui è stato posizionato un gazebo; l’opera è completata da un piacevole percorso pedonale e da qualche gioco per bambini. La zona è particolarmente panoramica e dunque piacevole per una sosta o una breve passeggiata.

Come già affermato a inizio lavori, l’amministrazione comunale sottolinea che questo tipo di progetti ha una valenza paesaggistica e di miglioramento della qualità della vita dei residenti, ma rappresenta anche una iniziativa occupazionale con un’importante ricaduta sociale e di sostegno al reddito per diversi lavoratori. Per questo il Comune ringrazia in particolar modo i servizi provinciali oltre che le persone coinvolte.

