Lunedì 6 agosto “Musica e cultura al Sant del Chjatar” di Cles con la Coralità Clesiana ed Anastasia Val di Non

Pubblicità

Pubblicità



Lunedì 8 agosto 2022 alle ore 20.30 a Cles serata all’insegna di “Musica e cultura al Sant del Chjatar” con il gruppo ‘Coralità Clesiana’. Il concerto si svolgerà presso la Chiesa Sant del Chjatar al Faè; inoltre ‘Anastasia Val di Non’ curerà una visita guidata della chiesa.

La chiesa del Crocifisso, detta anche chiesa del Sant del Ciatàr, è così denominata perchè il terreno su cui sorge apparteneva in origine a un tal Cataro o Catarino Dossi di Dres, motivo per cui la chiesa è detta anche ‘del Ciatàr’ o ‘del Chiatàr’.

Sul luogo dove sorge ora la chiesa si trovava anticamente un’edicola votiva molto venerata, di epoca ignota, nella quale era affrescato un crocifisso; in una visita pastorale del 1695 venne concessa l’autorizzazione a costruire una cappella sul posto.

Pubblicità Pubblicità

Una leggenda locale (secondo la quale l’immagine avrebbe sanguinato dopo che uno scellerato l’ebbe colpita a pistolettate) accrebbe la fama del luogo, permettendo di raccogliere abbastanza fondi da edificare la cappella, nella quale l’edicola venne inglobata. Questa venne ampliata nelle forme odierne intorno al 1718, e nel 1727 la nuova struttura venne benedetta.

Si consiglia di arrivare a piedi dal sentiero che parte da Caltron, muniti di torcia o frontalino. In alternativa è disponibile il bus navetta da Piazza Fiera, per l’andata a partire dalle ore 20.00 e per il ritorno a fine serata. Lo spettacolo è stato organizzato in collaborazione con il Comune di Cles, la Pro Loco di Cles ed il Consorzio Cles Iniziative

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità