ITEA: a Borgo Sacco 15 appartamenti inutilizzati

Pubblicità

Pubblicità



Gentilissimo Direttore,

condivido pienamente quanto scritto dal vostro lettore signor Samueli. Più volte ho sollecitato anche con una recente intervista ad un giornale locale, la necessità di usufruire di appartamenti sfitti Itea.

Nella zona di Borgo Sacco, rione Fucine, sono oltre 15 appartamenti inutilizzati. Alcuni con una semplice imbiancatura e disinfestazione sarebbero prontamente da abitare.

Pubblicità Pubblicità

Spero che Itea ascolti le molteplici voci di associazioni di volontariato, come la mia, che da tempo si fanno promotrici, con spirito costruttivo, di proposte concrete per soddisfare i bisogni di persone in difficoltà nell’ottenere una abitazione Itea.

Graziano Manica

Potete inviare le email al direttore da inserire nella rubrica «io la penso così» scrivendo a: [email protected] – La vostra opinione conta, sempre….)

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità