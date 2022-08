Charta della Regola: a Cavareno un tuffo nel passato

Pubblicità

Entrerà nel vivo questo fine settimana la Charta della Regola, manifestazione storica del paese di Cavareno: un vero tuffo nel passato rurale della val di Non.

La spettacolare rievocazione storica degli antichi ordinamenti comunali si tiene ogni anno la prima settimana di agosto e coinvolge un’intera comunità, dai più piccoli agli anziani, che faranno rivivere usi e costumi di un tempo ormai lontano.

Risalgono, infatti, a poco dopo l’anno 1000 gli ordinamenti comunali di Cavareno, in principio tramandati oralmente e poi trascritti nel corso del 1632 nella Charta della Regola, che rimase in vigore fino all’arrivo di Napoleone. L’antico statuto regolamentava la vita comunitaria in ogni particolare, sancendo consuetudini tramandate nei secoli e determinando precisi oneri e privilegi concessi dall’autorità politico-religiosa del Principe Vescovo di Trento, che deteneva la giurisdizione sul territorio.

Dal taglio del fieno a quello del legname, financo come e dove accatastare la legna tagliata: veniva normata ogni attività, privata e pubblica, nonché l’amministrazione del territorio e le stesse modalità di nomina delle cariche.

Per ricordare il periodo della Charta della Regola il paese si trasforma in questi giorni in un borgo medievale: per le vie e le piazze del caratteristico centro storico potrete incontrare nobili, popolani, artigiani, saltimbanchi e sbandieratori, visitare i tipici “somasi” e “vouti”, aperti per l’occasione, conoscere gli antichi mestieri e degustare i piatti della cucina contadina.

Un ricco corollario di eventi arricchisce la manifestazione: oggi, sabato 6 per tutta la giornata “Al marcià” con la mostra mercato di prodotti tipici della val di Non, artigianato e bricolage ed il “Mercatino del tempo passato” vendita per beneficenza. Non mancheranno le attività per i più piccoli con “Vivi la Regola!”, laboratorio sugli orologi meccanici per bambini e ragazzi.

La parte gastronomica si terrà sotto i faggi centenari nella bellissima cornice del parco De Zinis dalle ore 18:30 con “I saori dela nosa tera”, per gustare i piatti tipici della cucina nonesa.

Sempre sabato 6 alle ore 21:00 in piazza G. Prati un viaggio a ritroso nella moda del secolo scorso: “I siori e noi. Un secolo rivissuto nel tempo di una sfilata di moda”.

Domenica 6 agosto alle 10:00 le strade saranno animate dal corteo storico e gli sbandieratori toscani del Gruppo “Il Cassero” e alle ore 11:15 si terrà la Santa Messa con canti gregoriani nella chiesa di S. Maria Maddalena. Nel pomeriggio si continua con la rappresentazione degli antichi mestieri nei “somasi” e nei “vouti” del paese e attività laboratoriali sui lavori di un tempo per i più piccoli. Anche domenica potrete assaporare i piatti tipici de “I saori dela nosa tera” a mezzogiorno e a cena nel Parco De Zinis.

La manifestazione si concluderà con un ponte tra passato e futuro: in piazza G. Prati alle 21:00 la rievocazione storica degli antichi ordinamenti comunali de “La Charta della Regola” e lo spettacolo “Inquisium” del duo Moris Genny e, al termine, lo straordinario spettacolo Video Mapping “Dal lavoro contadino alla… realtà virtuale”.

Da non perdere la mostra “Il tempo svelato: l’orologeria trentina si mette in mostra”, una storia di artigianato artistico trentino in collaborazione con l’Associazione Italiana Cultori di Orologeria Antica, aperta fino al 14 agosto presso la Sala Civica in piazza G. Prati, sempre a Cavareno.

Articolo scritto per la «Voce del Trentino» da Elena Gabardi