Valentina Polo, da Mezzocorona a un progetto europeo per studiare gli spazi verdi urbani

Valentina Polo è di Mezzocorona, ma oltre a sentirsi trentina si sente europea. Dopo varie esperienze professionali e di studio, ha svolto un periodo di volontariato promosso dall’Unione Europea a Bolzano presso R3GIS con lo scopo di contribuire attivamente a un progetto nel campo dei suoi studi, ovvero lo sviluppo sostenibile.

Valentina ha affiancato il team che lavora al progetto Interreg VerdeVale, il quale vede il coinvolgimento di Bolzano e Lugano, in Svizzera, come città pilota nella gestione degli spazi verdi urbani.

VerdeVale mira a migliorare la gestione delle aree verdi urbane in un’ottica di cooperazione tra regioni europee: giardinieri e urbanisti sono stati formati per capitalizzare i benefici delle aree verdi urbane usando tecnologie innovative che aiutano a trattenere dati chiave.

Il fine ultimo del progetto è quello di sviluppare strategie per un migliore adattamento climatico basato su dati reali e quindi offrire ai cittadini di Bolzano e Lugano una maggiore qualità di vita in futuro.

Partecipando a questo progetto, Valentina ha sostenuto la cooperazione tra le regioni, lavorando con partner di Bolzano e Lugano. Attraverso questa esperienza ha appreso l’importanza della cooperazione, che vorrebbe sostenere ulteriormente nel suo lavoro.

«Per me lavorare insieme significa avere la possibilità di imparare dalle nostre esperienze comuni e sostenerci a vicenda, e questo ci permette di creare relazioni e reti più forti – spiega Valentina –. Per fare un esempio, la regione alpina comprende otto stati: sarebbe controproducente avere opinioni separate su come vogliamo plasmare il nostro futuro. Pertanto trovo la cooperazione molto importante».

In qualità di volontaria, la giovane di Mezzocorona ha sostenuto le attività di comunicazione del progetto VerdeVale e in R3GIS ha trovato un ambiente molto stimolante e colleghi da cui ha imparato tanto.

«Quello che apprezzo molto dal progetto VerdeVale è lo sviluppo di strumenti concreti, basati su dati scientifici, che possono essere usati anche da altre città – afferma Polo –. Sia a Bolzano che a Lugano il progetto lancerà presto una piattaforma pubblica per mostrare ai cittadini l’impatto delle aree urbane, come ad esempio quanto particolato viene assorbito da una pianta, e quanta CO2 viene sequestrata su base annuale e quotidiana in base alla specie e alla posizione della pianta».

Valentina ha fatto quest’esperienza di volontariato con Interreg Volunteer Youth, un’iniziativa finanziata dalla Commissione Europea e gestita dall’associazione delle regioni europee di confine (AEBR) per promuovere la cooperazione tra le regioni coinvolgendo i giovani in progetti di cooperazione territoriale.

Il programma celebra ora il suo quinto anniversario e gli oltre 700 volontari come Valentina coinvolti negli ultimi cinque anni. Alcuni di loro sono stati ospitati anche in Alto Adige, ad esempio all’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino.

«Vorremmo che l’Euregio fosse un’Euregio dei giovani – commenta il presidente dell’Euregio Maurizio Fugatti – perché investire sulle nuove generazioni rappresenta un investimento sul futuro. I giovani sono il futuro dell’Euregio e dell’Europa».

«Coinvolgere i giovani porta consapevolezza alle giovani generazioni su cosa significhi lavorare insieme, e non è mai troppo presto per iniziare con questo approccio – sottolinea Valentina –. Nel corso dei miei studi ho avuto la possibilità di collaborare con diverse regioni europee, e questo mi ha fatto capire come voglio lavorare e sostenere il progetto europeo».

Il 2022, Anno Europeo della Gioventù, apre molte nuove opportunità per i giovani per impegnarsi in attività in tutta Europa e in Trentino-Alto Adige.

Valentina ha messo a disposizione il suo tempo e le sue competenze per promuovere un dialogo tra attori del Trentino-Alto Adige e della Svizzera e pensa che per il Trentino-Alto Adige sia importante far parte di programmi di cooperazione come Interreg, soprattutto per la sua posizione geografica.

IVY è stata una grande opportunità per Valentina, durante la quale ha imparato a collaborare e ha acquisito nuove competenze che ora può utilizzare nel suo nuovo lavoro.

