Trento-Malè, fine dell’interruzione da Cles a Mostizzolo

Trentino Trasporti S.p.A. comunica che da domani 6 agosto sarà riaperto il tratto ferroviario tra Cles e Mostizzolo.

Rimane però l’impossibilità di scendere e salire dalla fermata di Cles Polo Scolastico fino al completamento dei lavori adiacenti, pertanto si potrà utilizzare esclusivamente la fermata di Cles Stazione.

Alla luce di quanto sopra, il servizio trasporto biciclette sarà nuovamente usufruibile per la tratta in oggetto in entrambe le direzioni. Si invitano i clienti a verificare tutti gli aggiornamenti sul sito web: www.trentinotrasporti.it

