Sfratto famiglia con 4 figli, Itea replica: «Dobbiamo rispettare norme e regolamenti»

In relazione all’articolo pubblicato in data odierna dal nostro quotidiano Itea spa precisa che il nucleo oggetto dell’articolo ha avuto in locazione in via transitoria (modalità e durata prevista dalla normativa per la gestione di emergenze abitative) l’alloggio sito in Trento centro con contratto di locazione di data 04.07.2016.

Nel 2019 il Servizio Casa e Residenze Protette del Comune di Trento ha prorogato il contratto di locazione di ulteriori 24 mesi con conseguente scadenza al 30.06.2021. Con lettera raccomandata A.R. di data 13.11.2019 ITEA S.p.A. ha confermato al nucleo, come previsto dalle norme, la scadenza del contratto per la data del 30.06.2021 e con lettera raccomandata A.R. di data 15.07.2021, a seguito della finita locazione, lo ha invitato a riconsegnare spontaneamente l’alloggio.

Dato che la riconsegna spontanea non è stata fatta, è stato notificato al nucleo lo sfratto per finita locazione, e all’udienza del 29 giugno 2022 (alla presenza di entrambe le parti) il Giudice del Tribunale di Trento in via eccezionale ha concesso termine fino al 1.10.2022 (di solito concede 1 mese) per il rilascio spontaneo.

Riguardo a quanto contenuto nell’articolo si rileva che trattasi di contratti a tempo determinato stipulati per esigenze d’urgenza e per il tempo necessario a presentare la domanda nelle graduatorie regolarmente definite dagli enti locali.

Itea, come noto, non ha alcuna voce in capitolo nelle graduatorie: i suoi funzionari infatti non si occupano né della compilazione delle domande, tantomeno della loro gestione.

La responsabilità della presentazione di una richiesta è in capo ai singoli nuclei, e senza che ci sia una richiesta, e di conseguenza nemmeno una posizione utile in graduatoria, Itea non può fare nulla.

Preme ricordare che i contratti temporanei vengono stipulati per emergenze abitative, e i nuclei a cui viene assegnato un alloggio temporaneo sanno fin dall’inizio quale sarà la scadenza, e l’alloggio temporaneo non può diventare un modo per aggirare la graduatoria.

Spiace certamente alla Società per le difficoltà che questo nucleo sta incontrando, tuttavia Itea spa determina la propria azione e le conseguenti decisioni sulla base del rispetto delle normative e dei regolamenti vigenti, garantendo così a tutti gli interessati parità di condizioni di accesso e di permanenza, e mai potrà operare contro la legge.

Si conferma con l’occasione la massima attenzione di Itea spa al ricevimento di tutte le istanze, che verranno sempre valutate e gestite unicamente nell’alveo di quanto previsto dalle norme.