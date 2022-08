GiudiJazz 2022: arriva il Jazz nelle Giudicarie

Pubblicità

Venerdì 5 agosto 2022 prende il via al Paladolomiti di Pinzolo l’ottava edizione di GiudiJazz, festival che intende divulgare la musica jazz nel territorio delle Valli Giudicarie.

Gli eventi sono organizzati da Ars Modi sotto la direzione artistica di Edoardo Bruni. Quest’anno verranno realizzati tre concerti.

Il 5 agosto a Pinzolo il Trio di Marcello Tonolo proporrà un repertorio incentrato sui grandi standard jazz. Il 9 agosto a Caderzone il Songs & More Quartet eseguirà canzoni di Broadway e colonne sonore. Il 12 agosto a Stenico Tiziana Saporita e Antonio Nasone presenteranno una selezione delle migliori canzoni del jazz italiano. Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito con offerta libera.

Venerdì 5 agosto 2022 ore 21.00, Pinzolo, Paladolomiti

MARCELLO TONOLO TRIO: Marcello Tonolo, pianoforte – Domenico Santaniello, contrabbasso – Adam Pache, batteria

Standard e composizioni originali

Il suono acustico è la prerogativa del trio i cui membri dialogano misurandosi sia con temi originali di Marcello Tonolo che con brani tratti dal repertorio degli standard jazz. La musica che ne consegue risente dei colori ora tenui ora vivaci del pianista Tonolo, del lavoro di contrappunto del contrabbasso di Santaniello, dell’energica pulsazione del batterista Pache.

Martedì 9 agosto 2022 ore 21.00, Caderzone, Palazzo Lodron Bertelli

SONGS & MORE QUARTET: Stefano Colpi, contrabbasso – Gigi Grata, trombone; Alessandro Bianchini, vibrafono – Federico Cappelletti, batteria

Standard, canzoni da Broadway, colonne sonore

Lo standard jazz è un tema musicale molto noto che col tempo è divenuto un classico della musica jazz. Originariamente erano semplici canzoni scritte in diverse circostanze (ad esempio, per Broadway e per i suoi musical) e per diverse opere musicali e teatrali, che col tempo sono entrate nel patrimonio musicale di tutti i musicisti, andando ben oltre la loro epoca per merito delle loro intramontabili idee musicali e continue esecuzioni.

Molti di questi brani sono raccolti in libri chiamati “real book”, dove gli spartiti sono sintetizzati e riportano in genere solo la melodia e gli accordi. Il contrabbassista trentino Stefano Colpi, pur essendosi sempre impegnato nella composizione di musica originale, talvolta ama proporre programmi di standard nella forma canzone ai quali accosta alcune composizioni originai di celebri jazzisti. Per far questo si avvale stavolta della collaborazione del ben noto trombonista Gigi Grata e dei giovani Alessandro Bianchini al vibrafono e Federico Cappelletti alla batteria.

Venerdì 12 agosto 2022 ore 21.00, Stenico, Castello

IL GRANDE JAZZ ITALIANO: Tiziana Saporita, voce – Antonio Nasone, chitarra

Musiche swing, jazz, bossa nova di Mina, Luttazzi, Arigliano, De Palma

In Italia, soprattutto nella prima metà del ‘900, ci sono stati artisti come Mina, Luttazzi, Arigliano, De Palma che hanno scritto o interpretato splendide canzoni diventate classici del repertorio jazz italiano. La straordinaria voce di Tiziana Saporita accompagnata dalla raffinata chitarra 7 corde di Antonio Nasone rievocheranno quell’epoca con un particolare programma a tutto swing, jazz e bossa nova, arrangiato in chiave acustica.

