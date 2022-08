Coppia di bovini scivola in un dirupo in Val Venegia, solo uno è salvo: Vigili del Fuoco impegnati nell’intervento

Pubblicità

Nel pomeriggio di ieri, 4 agosto, è scattato l’allarme per una coppia di bovini scivolati per 200 metri in un dirupo in Val Venegia. Sul posto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco Volontari di San Martino di Castrozza che insieme al nucleo S.A.F. del Corpo Permanente, hanno recuperato i due animali.

L’intervento è durato circa due ore, ma per uno dei due purtroppo la caduta è stata fatale. Fortunatamente, l’altro animale è stato sedato e trasportato in salvo con l’elicottero.

