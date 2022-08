Arrivati i nuovi giochi nei parchi di Brentonico

Pubblicità

Pubblicità



Nel parco Cesare Battisti, al centro di Brentonico, da giovedì pomeriggio i bambini e le bambine possono usare un nuovo gioco: un grande castello realizzato con materiali moderni a capaci di garantire i più alti standard di sicurezza.

Si tratta dell’intervento più voluminoso all’interno di una serie di installazioni che riguarderanno anche gli altri parchi dell’Altopiano, frazioni comprese.

A entrare nel dettaglio è l’assessore comunale ai lavori pubblici e arredo urbano Francesco Sartori: «Questo castello è anche una sorta di palestra all’aperto. Finalmente siamo riusciti ad avviare un investimento a cui tenevamo molto e che, per le normali procedure burocratiche, si è un po’ dilungato costringendoci a provvedere all’installazione nel pieno della stagione turistica. Fortunatamente, il lavoro è stato rapido e i bambini stanno già utilizzando l’area.

Pubblicità Pubblicità

Come da normativa, abbiamo commissionato un’analisi di tutti i giochi per bambini presenti sul territorio comunale. Ci è stato fornito un articolato rapporto che ha evidenziato le necessità di manutenzione: da quelle semplici come una banale verniciatura a quelle più importanti in cui si rende necessario sostituire l’attrezzo: per usura, normale ricambio o per il venir meno delle norme di sicurezza.

Il Comune ha stabilito di investire una cifra importante, circa 40 mila euro, per mettere mano non solo ai giochi di Parco Cesare Battisti, ma anche a quelli degli altri parchi, più piccoli, presenti nelle nostre frazioni.

A settembre ci saranno lavori a Crosano, Fontechel e negli altri parchi a seguire. Arriverà anche un ulteriore gioco al parco Cesare Battisti».