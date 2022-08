Approvato il Dl Aiuti -Bis da 17 miliardi, Draghi: “Provvedimento di straordinarie proporzioni”

Pubblicità

Pubblicità



Il decreto Aiuti Bis è stato definitivamente approvato. Il Consiglio dei ministri ha così dato il via libera al provvedimento che vale 15 miliardi più altri circa due miliardi di misure aggiuntive. Un totale di 17 miliardi a cui, secondo il premier, vanno sommate i 35 miliardi delle norme già approvate nel corso dell’anno.

“Una grossa percentuale di Pil, più di 2 punti”: così Draghi in conferenza stampa descrive il nuovo pacchetto di misure, sottolineando che per il 2022 la crescita è del 3,4%. Dato piuttosto positivo se confrontato a quello di altri Paesi.

“Un provvedimento di proporzioni straordinarie. Il provvedimento è stato condiviso con le parti sociali e i partiti della maggioranza e dell’opposizione”.

Pubblicità Pubblicità

Come preannunciato, nel Decreto sono contenute tutte le misure per combattere la crisi energetica e l’inflazione: dalla rivalutazione delle pensioni, alla proroga del taglio delle bollette e le misure per i carburanti, fino ad un ulteriore taglio del cuneo fiscale. Non solo, ma tra le misure ce ne sono alcune contro la siccità a sostegno delle aziende agricole e degli enti territoriali.

“Interveniamo a saldi invariati e non usiamo nessuno scostamento perché l’andamento dell’economia è migliore“: ha sottolineato Draghi. Infine, la parola è passata al ministro dell’Economia Franco che ha aggiunto delle precisazione degli interventi a carattere strettamente economico per i lavoratori. “Nella legge di Bilancio abbiamo ridotto dell’0,8% i contributi sociali, questo abbattimento per secondo semestre passa al 2%, aggiungiamo un 1,2%“, ha detto il ministro riguardo l’intervento sul cuneo.