Andrea Brocoli Coordinatore del Trentino Alto Adige di «Noi con l’Italia»

Il Presidente On Maurizio Lupi di «Noi con l’Italia», insieme al Comitato Direttivo Nazionale e il responsabile dell’Organizzazione Alessandro Colucci, hanno nominato oggi Andrea Brocoli coordinatore del Trentino Alto Adige.

Il partito politico «Noi con l’Italia», ha formalizzato in queste ultime ore l’alleanza col partito politico di centro del Governatore ligure Giovanni Toti.

Entrambi presenteranno una lista comune alle elezioni politiche del 25 settembre all’interno della Coalizione di centro Destra.

I due leader hanno presentato l’intesa e il simbolo della lista che correrà alle prossime consultazioni elettorali: un cerchio blu e arancione al cui interno sono riprodotti i simboli di «Noi con l’Italia -Lupi» e «Italia al centro -Toti».

Il Presidente Lupi ha richiamato l’eredità del Governo Draghi che è soprattutto metodo di responsabilità, correttezza e serietà.

Il nuovo Coordinatore Regionale Andrera Brocoli (foto) è stato Commissario pro tempore alle ultime elezioni regionali 2018 del partito Unione di Centro, lista UdC -Partito Popolare per Fugatti Presidente e con oltre 5.500 voti ha mandato solo per un’inezia l’elezione in Consiglio Provinciale di un consigliere.

