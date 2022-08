43esimo Convegno Estivo: il Centro Studi torna a Pellizzano per parlare dei Baschenis

Pubblicità

Si terrà domani pomeriggio, sabato 6 agosto a partire dalle 15, nella sala al 3° piano del municipio di Pellizzano il 43° Convegno Estivo del Centro Studi per la Val di Sole.

Dopo 24 anni l’associazione torna nel paese che di recente ha vinto il bando sui fondi del Pnrr con un Progetto di rigenerazione del borgo di Termenago per ammirare quello che, a tutt’oggi, è riconosciuto come un centro commerciale di notevole importanza in valle e che nella sua storia ha spesso compiuto scelte e opere lungimiranti sotto il profilo sociale: ultima in ordine di tempo la creazione di un vero e proprio polo per l’educazione della prima infanzia.

Quanto al Convegno, dopo i saluti istituzionali e della sindaca Francesca Tomaselli, il presidente Marcello Liboni terrà la sua relazione sulla situazione del Centro Studi, alle prese con il pieno recupero delle attività dopo i due anni segnati dalla pandemia.

Seguirà la presentazione della pubblicazione degli atti del Convegno sui Baschenis tenutosi nel 2020 in quel di Bergamo. Il lavoro, con notevoli contributi di diversi storici e studiosi dell’arte, sarà presentato da Marina Geneletti, coordinatrice del Convegno e da Raffaella Colbacchini, profonda conoscitrice proprio dei Baschenis.

Al termine, per quanti lo vorranno, vi sarà una breve visita con illustrazione alla chiesa della Natività di Maria a cura di Salvatore Ferrari. Com’è noto, la chiesa di Pellizzano presenta moltissime testimonianze dei “frescanti di Averaria” e alla stessa nel 1999 fu dedicata una pubblicazione proprio a firma di Raffaella Colbacchini.

Il pomeriggio sarà impreziosito da momenti musicali a cura del duo Mystic Owls Alessia Taddei e Vanessa Bresadola (nella foto sotto). Con un piccolo rinfresco si concluderà il pomeriggio.

Il Centro Studi invita soci e amici a partecipare al Convegno e ringrazia il Comune di Pellizzano per la fattiva collaborazione.