24 enne Tunisino irregolare arrestato per spaccio in via Bolognini

La Polizia di Stato di Trento ha arrestato un cittadino tunisino di anni 24, irregolare sul territorio dello Stato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nell’ambito dell’intensificazione dell’attività di controllo del territorio volta a presenziare tutte le zone del centro storico e dei parchi pubblici al fine di evitare il crearsi di situazioni di degrado, durante il normale controllo del territorio, una pattuglia della Squadra Volante notava un soggetto che, alla vista dell’autovettura di servizio, cercava di allontanarsi in gran fretta, al fine di eludere un eventuale controllo.

Proprio questo atteggiamento insospettiva gli agenti che, senza perderlo di vista, lo notavano entrare nel vicino palazzo sito in via Bolognini lungo il Fersina, sfruttando la porta, che casualmente, in quel momento era aperta.

Raggiunto sul giro scale esterno, alla richiesta di fermarsi, con un rapido gesto della mano destra lo straniero lanciava un oggetto di colore scuro nel sottostante cortile interno del palazzo, che al contatto con il terreno produceva un gran rumore, permettendo così di individuare con precisione il punto d’impatto dell’oggetto.

L’uomo veniva prontamente raggiunto e fermato e gli operatori recuperavano quanto visto gettare dal medesimo pochi istanti prima. L’oggetto recuperato consisteva in un pezzo di sostanza solida di colore marrone assimilabile per aspetto ed odore allo stupefacente del tipo “Hashish”, risultato poi essere tale a seguito di accertamenti chimici effettuati dal locale Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica che ne determinava il peso in circa 100 grammi.

Il soggetto era in possesso anche di denaro contante del valore di 150 euro suddiviso in vari tagli, probabile provento dell’attività di spaccio.