Tamponamento a catena in A22: si registrano code di 4km

Giovedì di fuoco per chi viaggia in Autostrada in direzione Nord. A causa di un tamponamento avvenuto intorno alle 10:30 di questa mattina, tra Affi e Rovereto Sud in carreggiata nord si registrano code di 4km.

Secondo prime informazioni, l’incidente avrebbe visto coinvolte più vetture. Immediato l’arrivo di Vigili del Fuoco, polizia stradale, addetti della A22 ed i soccorsi.

A causa del tamponamento e delle corsie bloccate, si sono formate code di 4km: si viaggia solo sulla corsia di emergenza, motivo per cui il traffico è fortemente rallentato con code per traffico intenso in direzione nord.

