Obbligava dei minori a spacciare nelle scuole segregandoli in una «camera delle torture»: arrestato a Trento 18 enne senegalese

Estorsione, violenza e minacce per costringere le vittime a vendere a loro volta la droga anche nelle scuole.

Sono queste le accuse che hanno portato all’arresto di un 18 enne senegalese da parte della guardia di Finanza di Trento.

Il giovane straniero è stato sorpreso a spacciare sostanze stupefacenti ma dopo aver approfondito i suoi movimenti e la sua posizione con l’aiuto delle unità cinofili, sono emersi scenari a dir poco inquietanti.

ll 18 enne infatti vendeva la droga per il consumo diretto ai minori inducendoli poi con le minacce e la violenza a spacciare a loro volta, anche dentro le scuole.

I minori che non volevano farlo, oppure che non consegnavano i soldi, venivano segregati in una camera della tortura, ubicata fra Trento nord e Lavis, e minacciati di morte.

Le torture venivano riprese con il cellulare, trovato in possesso del 18 enne senegalese.