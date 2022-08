Motori accesi per la quarta edizione della “Tractor Nonesa”

Pubblicità

Cresce l’attesa a Tavon e in tutta la Val di Non per il ritorno di un gradito appuntamento nel palinsesto estivo della valle.

L’associazione “Teste calde” di Tavon e il Gruppo Amatori Macchine Agricole d’Epoca (Gamae), infatti, hanno organizzato per il finesettimana ormai alle porte, sabato 6 e domenica 7 agosto, il 4° raduno “Tractor Nonesa”, evento aperto ai trattori con più di 30 anni (ma si accettano anche mezzi di recente fabbricazione).

Il ritrovo è fissato alle 8 di sabato all’Agritur Agostini, per poi partire alle 9 a bordo delle macchine agricole andando alla scoperta della sponda sinistra della Val di Non.

Alle 13 ci sarà il pranzo a Vigo di Ton con successiva visita alle celle ipogee di Melinda e, a seguire, l’esibizione da parte del Gruppo Frustatori Cassani.

Alle 19.30 è in programma la cena tipica con musica ed esibizioni varie.

Nella mattinata di domenica, alle ore 9, è prevista la sfilata con i trattori verso i Molini. Seguiranno la visita al Santuario di San Romedio e il passaggio ai Due Laghi di Coredo e Tavon con benedizione dei mezzi in piazza a Coredo.

Il pranzo tipico sarà servito alle 12.30, per lasciare poi spazio, nel pomeriggio, a esibizioni varie con la lotteria e tanto divertimento.

Non mancherà un percorso con trattori a pedali per i più piccoli. Per informazioni: Dario 338.3898386; Luca 351.8833327.

