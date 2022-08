L’abbandono di animale è un reato punibile con la reclusione o con multe fino a 10.000 euro

Pubblicità

Con l’arrivo delle vacanze estive e la partenza verso altre città o località turistiche, si raggiunge anche il picco di animali abbandonati.

Solo nel periodo estivo, si registra infatti il maggior numero di animali abbandonati: in Italia si arriva ad una media di circa 80.000 gatti e 50.000 cani. Di questi, più dell’80% rischia di morire in incidenti, di stenti o a causa di maltrattamenti.

Abbandonare un animale non è solo lasciare il cane in mezzo al nulla e scappare, ma è anche partire per delle settimane di vacanza lasciando l’animale dentro o fuori casa, in completa solitudine, senza nessuno che ne regoli il cibo o che lo accudisca.

La sofferenza causata all’animale, non lo dimentichiamo, costituisce infatti un reato ai sensi dell’art. 727 del codice penale, il quale riporta: “Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze“

“Nel 2021 sono stati 72.115 gli ingressi di cani nei canili sanitari e 29.194 gli ingressi nei rifugi. Nonostante i numeri siano leggermente in calo rispetto agli anni precedenti, si deve, tuttavia, registrare il triste fenomeno della “restituzione” nei canili di molti animali, da parte di famiglie che li hanno adottati durante il lockdown e che poi, finita l’emergenza Covid, li hanno restituiti.

È importante sottolineare che gli animali vaganti sul territorio possono essere causa di incidenti stradali e di degrado ambientale sia nel contesto urbano sia nelle campagne, senza tralasciare anche i notevoli costi di gestione che devono affrontare le strutture di ricovero per animali abbandonati.” riporta invece il Ministero della Salute sul proprio sito web.

Avere un animale vuol dire avere in famiglia un valore aggiunto. È importante prendersene cura e comprendere fin da subito le sue necessità. Questo, comporta anche qualche sacrificio: invece che abbandonarlo, è possibile affidarlo a persone fidate, oppure basta portarlo in strutture apposite. C’è anche chi lascia le proprie chiavi di casa a persone fidate per permettere al proprio animale di rimanere a casa con qualcuno che lo accudisca temporaneamente.

Insomma, le opzioni sono tante. Chi è così senza cuore da – ancora nel 2022 – abbandonare il proprio compagno a quattro zampe, solo per poter andare un paio di settimane in vacanza?