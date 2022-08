Fine settimana di grande musica a Bolognano

Pubblicità

Appuntamento con la musica classica, nel fine settimana del 6 e del 7 agosto, per la 41ª edizione della Rassegna organistica e strumentale di Bolognano.

La Rassegna musicale estiva propone due concerti, sabato e domenica, nella chiesa parrocchiale dell’Addolorata di Bolognano, che chiudono l’edizione 2022. Inizio alle 21, ingresso libero.

Sabato 6 agosto Clara Fanticini (violino) e Stefano Manfredini (organo) propongono un’ampia escursione musicale da Corelli a Elgar. Domenica 7 agosto Saverio Gabrielli (violino) e Bruno Rattini (organo) propongono autori del calibro di Fauré e Ravel.

Tutti i musicisti, giovani ma non più giovanissimi, sono attualmente impegnati in prestigiose tournée internazionali. «Sono due appuntamenti di grande qualità – fanno sapere gli organizzatori – come del resto tutti quelli tradizionalmente proposti a Bolognano.

Non per caso questa longeva manifestazione musicale annuale riesce ad assicurarsi un pubblico fedele e competente nonché la preziosa collaborazione del Comune di Arco».

La Rassegna organistica e strumentale di Bolognano è organizzata dall’assessorato alla cultura del Comune di Arco per la cura del Gruppo Concerti di Bolognano e con la collaborazione della Parrocchia di Arco e della chiesa di Bolognano.