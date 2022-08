Edizione speciale e colorata per la camminata “En mez al bosc” a Rumo

Pubblicità

Pubblicità



Ha avuto un successo oltre le aspettative la camminata “En mez al bosc” a Rumo, proposta quest’anno in una versione “colorata” ispirata alla famosa “Color run”, corsa che si svolge in un contesto ricco di colori, musica, festa e allegria.

Un modo nuovo per promuovere il benessere, la felicità e l’armonia: l’idea non è quella di puntare alla miglior prestazione sportiva, ma a trascorrere nel miglior modo possibile il percorso durante il quale, in alcuni punti prestabiliti, vengono cosparsi di colori, per giungere all’arrivo dove avrà inizio un’indimenticabile festa a base di musica e colori.

Non a caso la camminata tra i boschi è stata intitolata quest’anno “Special edition Color Run”.

Pubblicità Pubblicità

I 210 partecipanti sono partiti alle 10 di domenica mattina dal Centro polifunzionale nella frazione di Corte Superiore, percorrendo un tracciato di 8 chilometri ad anello negli splendidi boschi e scorci sopra Rumo, con 4 punti colore per ravvivare e movimentare la passeggiata.

Alla vivace manifestazione hanno preso parte famiglie, giovani e meno giovani, tutti uniti dalla voglia di spensieratezza e divertimento.

Pubblicità Pubblicità



Promotrice dell’iniziativa l’Associazione Dilettantistica Val di Rumo, guidata dal presidente Thomas Vender e dal direttivo recentemente rinnovato, che ha ricevuto la preziosa e indispensabile collaborazione della Pro Loco di Rumo, del Gruppo Alpini, del Corpo dei Vigili del Fuoco volontari e dell’associazione Sky Marathon.

Al termine della camminata, pranzo per tutti i partecipanti, stanchi ma colorati e sorridenti, e a seguire un pomeriggio di divertimento.

Soddisfatto per il successo della giornata, il direttivo dell’Asd Val di Rumo inizia già a pensare alle prossime iniziative: per tutte le informazioni e i dettagli è possibile seguire il profilo Instagram @asdvaldirumo.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità