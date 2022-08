Caldonazzo: giovane sud americana dà in escandenza e devasta la macchina di uno sconosciuto

Pubblicità

Dopo l’episodio successo ieri mattina dentro la chiesa di Cristo Re dove una donna di 90 anni è stata aggredita senza nessun motivo da una giovane ragazza in stato di evidente disagio psicofisico balza alle cronache un altro caso simile denunciato ieri sera fuori da un noto locale in riva al lago di Caldonazzo.

A farne le spese stavolta un giovane che si è visto distruggere la macchina da una sud americana probabilmente minorenne che senza nessun motivo ha dato in escandescenza.

A far riflettere in questo caso è la bieca violenza usata senza nessuna motivazione apparente. C’è la concreta possibilità che la ragazza sia stato sotto effetto di qualche droga, altrimenti non si spiegherebbe l’accaduto.

La sud americana aveva ballato tutta la sera dentro un locale (dove peraltro se minorenne non avrebbe potuto stare perché vietato dallo stesso locale con tanto di cartello) e si era fatta molto notare un pochino da tutti.

All’uscita un gruppo di ragazzi italiani, fra cui era presente un haitiano, si è complimentato in modo molto discreto ed educato con la ragazza per il suo modo di ballare.

Nessun problema; un modo di attaccare bottone, di mettersi in mostra, di corteggiare una ragazza piacente. Testimoni e gli stessi ragazzi assicurano che non c’è stata nessun tipo di molestia, anzi.

La Sud americana però non ha preso bene il complimento e ha cominciato ad inveire e minacciare tutti, in particolar modo il ragazzo di Haiti, offeso e umiliato con parole davvero pesanti.

Quando tutto pareva essersi acquietato e i protagonisti stavano andando verso le proprie autovetture, prima si salire in macchina del suo amico, la ragazza ha fatto dietrofront ricominciando a minacciare e insultare tutti.

In stato di escandenza totale e fuori controllo ha preso due grandi pietre cominciando a demolire la carrozzeria e i vetri di una della macchine del gruppetto di amici. (foto)

La ragazza fuori di sè gridava: «Chiamate pure i Carabinieri, chi se ne frega, io ho il certificato che sono psicopatica e allora non possono farmi nulla». Sotto gli occhi impietriti di numerosi testimoni la sud americana ha distrutto l’autovettura, mentre veniva ripresa con il cellulare, colpendo con uno schiaffo un altro ragazzo.

Poi dopo aver finito il «lavoro» è salita su una macchina di grossa cilindrata con targa rumena e si è eclissata. Alla guida – secondo i testimoni – una persona molto conosciuta dalle forze dell’ordine residente a Trento nord.

Sul posto – allertati dai testimoni – sono arrivati i Carabinieri che hanno cominciato le indagini. Nella mattinata la vittima dei danni subiti ha presentato denuncia ai carabinieri di Pergine Valsugana portando il video di quanto successo e i profili instagram della sud americana e del suo amico proprietario dell’auto di grossa cilindrata. Non sarà quindi difficile individuarli e denunciarli.

Molti i danni alla carrozzeria dell’autovettura. Oltre al parabrezza andato in frantumi sotto i colpi delle pietre la macchina ha subito danni a tutti i finestrini che sono stati scheggiati. Numerosi anche i segni sulla carrozzeria.

I danni sono quantificabili per circa 3.000 euro. Troppo per un’allegra serata in un locale e un complimento ad una bella ragazza.

