Teofil Milenkovich e il suo violino a Cumerlotti di Vallarsa

Pubblicità

Pubblicità



Non si può perdere il concerto di Teofil Milenkovich che l’Amministrazione Comunale di Vallarsa proporrà giovedì 4 agosto 20220 alle 17.30 a Cumerlotti di Vallarsa.

In programma composizioni di Bach, Sivori, Paganini. Partecipazione libera.

Teofil è stato un bambino prodigio: la sua abilità e la sua sensibilità musicale si sono manifestate potenti fin dalla sua più tenera età (teneva concerti già cinque anni!)

Pubblicità Pubblicità

In realtà i bambini prodigio non sono così rari: sono bambini che hanno sviluppato abilità fisiche o intellettive più avanzate rispetto alla media dei coetanei, a volte per attitudini innate a volte per altrui impegno severo (se non addirittura coattivo, come succedeva di frequente nei secoli scorsi).

La loro più grande sfida è quella di riuscire a diventare adulti, di crescere mantenendo e migliorando le abilità acquisite e maturando l’equilibrio necessario per vivere bene e ben inseriti nella società.

Pertanto, i genitori che hanno a che fare con un bambino prodigio debbono saper tenere i piedi ben saldi a terra, debbono sapersi rapportare con lui con rispetto, debbono assecondare le inclinazioni del piccolo prodigio, ma senza mai forzarle. Con equilibrio e moderazione.

Pubblicità Pubblicità



Per questo stimo i genitori di Teofil, che sono stati educatori stimolanti ma equilibrati, oltre che il suo più affettuoso e sicuro rifugio.

E ammiro Teofil, che ha saputo trasformare un gioco appagante in un’appassionata rigorosa quotidiana ricerca artistica.

Oggi Teofil Milenkovich, che è stato un bambino prodigio davvero straordinario, è un amabile giovane uomo e un artista sensibile e completo, che tutto il mondo ammira e ci invidia.

Ha molto da raccontarci con il suo violino. In caso di pioggia, il concerto sarà proposto nella vicina chiesa di Aste di Vallarsa.

Articolo scritto per «La Voce del Trentino» in collaborazione con Marvi Zanoni

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità