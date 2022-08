Si riparte: la «Ganzega del bosco» torna a Camposilvano in Vallarsa

Pubblicità

Torna a Camposilvano la Ganzega del Bosco: il paesello si prepara a festa! 1000 metri sul livello del mare, in cima alla Vallarsa, ai piedi delle Piccole Dolomiti e del Pasubio, Camposilvano offre pace, tranquillità e scenari incantevoli in ogni stagione.

Ma in estate sboccia: l’azzurro del cielo, il verde dei prati e i mille colori dei fiori sono uno spettacolo per gli occhi. A fare da cornice le alte vette circostanti che sembrano avvolgere per accudire il piccolo borgo e i suoi abitanti.

Sabato 6 e domenica 7 agosto si riprende a festeggiare il bosco e i boscaioli presso il parco giochi del paese. L’ultima edizione del 2019 aveva visto andare in scena la 30a Ganzega: un grande traguardo purtroppo poi interrotto per i due anni successivi.

Dopo la sospensione i paesani e i simpatizzanti volontari hanno ora deciso di ripartire: la festa sarà concentrata come sempre sulle attività legate alla selva e al lavoro dei boscaioli.

La giornata di sabato 6 inizierà con un evento promosso da SAT Vallarsa e “Tra le rocce e il cielo”: laboratorio per bambini “il clima che/ci cambia” alle ore 9.30 ed escursione sul tema delle risorse idriche e delle abitudini degli insetti alle 14.30.

Dalle 15.30 pomeriggio dedicato ai bambini: grande caccia al tesoro, giochi della Miniganzega e merenda con pane e nutella per tutti i partecipanti.

In serata apericena a partire dalle 19.00 con panini caldi e freddi e patatine, accompagnati dalle note del gruppo musicale “After Clap acoustic duo”.

Domenica 7, dopo la S. Messa all’aperto prevista per le ore 8.30, avranno luogo le gare di abilità per boscaioli a squadre. La cucina sarà aperta per il pranzo con i suoi piatti tipici.

Alle 17.00 cerimonia conclusiva con asta di lotti di legna attraverso l’antica tecnica della “candela vergine” e premiazione delle gare. Tanta è la voglia di ripartire, di fare festa e di stare insieme.

