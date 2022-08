Schianto nella notte a Breno: deceduto un giovane di 24 anni

Pubblicità

Pubblicità



Tragico incidente stradale nella notte tra martedì 02 e mercoledì 03 agosto: intorno alle 24:00, sulle strade della Val Camonica in provincia di Brescia, un giovane di 24 anni è venuto a mancare dopo essere stato coinvolto in un terribile incidente.

Andrea Evangelisti, 24 enne residente a Cividate Camuno e operaio di un’azienda di Berzo Demo, stava procedendo con la propria vettura lungo la provinciale 345 delle tre valli – quella che da Malegno porta a Breno – quando alle porte dell’abitato di Breno, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del proprio mezzo finendo contro il muro a destra della carreggiata.

La vettoriale è poi rimbalzata verso sinistra, sfondando il guardrail e finendo in un prato sottostante dopo un volo di alcuni metri. La vettura si è capovolta diverse volte, sbalzando anche il giovane fuori dall’abitacolo.

Pubblicità Pubblicità

Dopo l’allarme, sul posto sono arrivati i sanitari di Areu con ambulanza e l’elisoccorso. A supporto dei sanitari sono giunte anche le squadre dei vigili del fuoco volontari di Breno.

Saranno i carabinieri della compagnia di Breno a ricostruire la dinamica esatta dell’incidente. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane, le ferite riportate sono risultate troppo gravi.

Pubblicità Pubblicità