Masi della mia valle: in viaggio verso la libertà. Vicende storiche della Val di Pejo

Pubblicità

Pubblicità



Nei paesi di montagna solo donne, bambini e anziani a vivere, o solo a sopravvivere durante il secondo conflitto mondiale, in tempi particolarmente difficili.

Ciò che accomunava quella gente era la povertà: una miseria fiera perché capace di gesti di solidarietà e di indignazione, di chi lavorava duramente nei campi e nei prati per assicurare la sopravvivenza di tutti, in un mondo comunque duro e vedeva minacciare la propria esistenza dalla durezza delle condizioni di vita e della guerra.

Con questa ambientazione, nella suggestiva area delle Iscle poco lontano dall’abitato di Cogolo, l’Associazione Fil de Fer della Val di Pejo, con una rappresentazione molto realistica, ha riproposto la vita in montagna durante il secondo conflitto mondiale e il salvataggio di un militare inglese scappato dal campo di prigionia di Carpi dopo l’8 settembre del ’43.

Pubblicità Pubblicità

Un avvenimento che al tempo aveva coinvolto la piccola comunità fatta di donne e di anziani che viveva nei masi per la raccolta dell’ultimo fieno e per i lavori autunnali oltre che la cura delle poche bestie, unico sostentamento di vita.

Attraverso un percorso partecipativo di scrittura e messinscena, “Masi della mia valle – In viaggio verso la libertà”, condotto da Guido Laino e Marta Marchi e riproposto per tre pomeriggi consecutivi, si sono colte le vicende più autentiche di quel tempo, fatte di lavoro e di fatica e nelle quali la gente contadina era in grado di adattarsi all’ambiente e capace di rispondere alle sue quotidiane necessità.

L’alpeggio autunnale, con la vita nei masi, era una pratica molto antica che permetteva di sfruttare l’ultimo foraggio di montagna. I protagonisti dell’Associazione – tutti attori amatoriali – sono riusciti con maestria e professionalità, ad interpretare le parti di quella storia raccolta dalla viva voce di chi l’aveva vissuta tra paure e solidarietà, amicizia e forse anche amore.

Pubblicità Pubblicità



A rompere il quieto vivere in quel tardo autunno del ’43, nei masi della Val di Pejo un soldato inglese Fred Miler, che cercando rifugio era arrivato, attraverso i boschi, nella Val di Pejo. Il suo obiettivo, come quello di tanti soldati alleati scappati dalla guerra, era quello di riparare, attraverso le montagne, oltre confine e cercare definitivamente la salvezza verso la Svizzera.

Così era avvenuto anche per Fred che tenuto nascosto per giorni dalle ragazze di Cogolo nei masi delle Iscle, era riuscito, dopo varie peripezie e con l’aiuto di una guida del posto, Cristoforo Caserotti “ Tofol” a riparare in Svizzera.

Molti anni dopo Fred, che nel frattempo si era trasferito in Canada, aveva chiesto notizie di quelle ragazze che un tempo lo avevano aiutato a salvarsi e tornato in Italia riuscì ad incontrare una di esse.

L’Associazione Fil de Fer opera prevalentemente in ambito teatrale/narrativo riproponendo vicende storiche della Val di Peio e la narrazione teatrale è il “prodotto” finale di un impegnativo percorso che vede coinvolti i partecipanti nella ricerca storico/archivistica delle fonti originali attinenti il tema scelto per la narrazione.

Anche quest’ultima rappresentazione, predisposta con il sostegno dell’Amministrazione comunale di Pejo, dall’Asuc di Cogolo, della Fondazione Caritro e della Cassa Rurale Val di Sole è risultato un percorso affascinante che ha avuto grande pathos sugli stessi protagonisti e sulle molte persone presenti, coinvolte emotivamente nelle vicende vissute tra queste montagne quasi ottant’anni fa.

Da ricordare come durante il “rebalton” del ’43 – grazie alla ricerca del Prof. Mario Turri – oltre 100 soldati alleati furono aiutati dalla gente del posto e portati in salvo dalle guide alpine e dai montanari della Val di Pejo.

Articolo per la «Voce del Trentino» in collaborazione con Angelo Dalpez