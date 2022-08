Emozioni e sorrisi per il pensionamento della “capodonne” Antonella Negherbon

Pubblicità

Da qualche giorno Antonella Negherbon, “capodonne” del Consorzio Ortofrutticolo del Contà, è ufficialmente in pensione e potrà ora dedicarsi alle sue tante passioni.

Con un momento sentito, ricco di ricordi e di istanti da portare nel cuore, le lavoratrici del magazzino di Cunevo che fa capo a Melinda hanno festeggiato in pizzeria il suo pensionamento.

«Noi lavoratrici non possiamo che ringraziare la nostra “sofera” Antonella per averci insegnato a lavorare con passione, cercando sempre di ottenere buoni risultati in tempi stretti, a collaborare tra di noi e ad aiutarci senza dar troppo peso a chiacchiere e pettegolezzi, inevitabili in un consorzio dove lavorano un centinaio di persone – è il pensiero delle cernitrici, tutte legate da una profonda stima e da un affetto sincero all’ormai ex capodonne –. Antonella, instancabile lavoratrice con la grinta di un leone, lascerà una forte impronta del suo passaggio a Melinda e in particolare al Contà di Cunevo. E un bellissimo ricordo tra il personale».

Classe 1962, Antonella Negherbon comincia la sua vita lavorativa nel 1975 all’età di 13 anni: prima come aiutante in casa, poi come commessa da un fruttivendolo e dopo ancora come baby-sitter.

Ha 16 anni quando stringe il suo legame con le mele, che non si scioglierà più. Inizia in un magazzino ortofrutticolo privato a Mezzocorona, quindi alla Fat di Tuenno, per passare poi alla Col di Sporminore, dove diventerà capodonne.

Sbarca infine al Consorzio Ortofrutticolo del Contà a Cunevo, dove lavorerà e “vigilerà” sulle cernitrici fino al raggiungimento della meritata pensione.

La vita di Antonella Negherbon non è, chiaramente, solo lavoro, ma è costellata di tante passioni e momenti di dedizione: dall’amore per la montagna, che raggiunge per delle lunghe e talvolta anche impegnative escursioni, a quello per gli animali, in particolare per i gatti, a cominciare dal suo adorato Ginger.

Senza dimenticare il volontariato, in tante forme ma in particolare nella Croce Bianca. Una passione, questa, condivisa dapprima con l’amato marito Danilo: una missione iniziata insieme e poi proseguita da Antonella dopo la scomparsa del compagno di vita. E che continuerà ancora, più forte che mai.