Elezioni: pubblicate tutte le regole, gli obblighi e i divieti da rispettare per la presentazione di liste, simboli e candidati

Le elezioni del prossimo 25 settembre si avvicinano sempre più velocemente e il Viminale ha comunicato il calendario degli adempimenti da rispettare, completo di obblighi, divieti e regole. Si comincia dalle 8 del 12 agosto fino alle 16 del 14 agosto nella sede del Ministero dell’Interno, dove avverrà il deposito dei contrassegni dei vari partiti che decideranno di partecipare alle elezioni.

La presentazione delle candidature e delle liste sarà presso le cancellerie delle Corti di Appello a partire dalle ore 8 del 20 agosto fino alle 20 del 21 agosto.

Tutte le istruzioni per l’ammissione e la presentazione delle candidature sono inserite in un corposo dossier di 342 pagine, in cui vengono riportati i fac-simile dei moduli di raccolta delle sottoscrizioni, quello di deposito dei contrassegni oltre che l’eventuale dichiarazione di collegamento in una coalizione di lista e il programma elettorale.

Non solo, ma entro il 14esimo dalla data delle elezioni, i partiti saranno obbligati a pubblicare il curriculum vitae fornito dai candidati, con il relativo certificato rilasciato dal casellario giudiziale.

Per quanto riguarda i contrassegni di lista, nel documento si legge il “divieto presentare immagini che riproducono immagini o soggetti religiosi“. Inoltre, a tutti i partiti che non abbiano un simbolo tradizionale e ai gruppi politici. è fatto assoluto divieto di presentare contrassegni identici o confondibili con quelli che riproducono simboli utilizzati tradizionalmente da altri partiti“. Vige anche il divieto di presentare contrassegni che fanno riferimento a ideologie di stampo fascista o nazista.

