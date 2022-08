Degrado in zona Albere: “danno sempre la colpa ai giovani ma non sono loro il problema”

Pubblicità

“Alle Albere segnalano sempre i ragazzi e il casino durante le feste nel quartiere, però non fanno nulla quando ci sono i senzatetto o persone che vomitano o urinano sui muri delle strutture. Danno costantemente la colpa ai giovani ma non sono loro il problema!“

La situazione del quartiere “verde” di Trento sta peggiorando: oltre ai ricorrenti problemi di sporcizia e di spazzatura nei canali, come ogni estate si aggiungono anche i grossi problemi dei senza dimora e dei vandali.

In questo 2022, inoltre, per non farsi mancare nulla (oltre all’invasione perenne ed innocua dei coniglietti) si è aggiunta anche quella dei meno apprezzati ratti. (QUI articolo)

Ironia della sorte, ad essere considerati la rovina del luogo sono i locali e le feste dedicate ai più giovani. Non i senzatetto, non chi sporca in modo disgustoso, ma dei semplici ragazzi che vogliono divertirsi in un quartiere comunque dotato di spazi ampi e lontano dal centro della città.

“Non è bello andare la sera nel parco e trovarsi i senza dimora che dormono sulle panchine o che bivaccano nelle aree dei cespugli. Neanche chi entra nel parco da Via Sanseverino si sente sicuro se i cespugli e gli alberi posti in quell’angolo vengono utilizzati come bagno o come dimora.”

“Questa situazione non va bene per chi entra nel parco e nel quartiere, ma anche per chi possiede esercizi commerciali o uffici nella zona. Che razza di messaggio viene trasmesso ai turisti o ai cittadini che vogliono passare qualche ora lontano dal caos del centro?”

