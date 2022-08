Coronavirus: 435 nuovi contagi nelle ultime 24 ore in Trentino

Pubblicità

Il bollettino odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari relativo al Covid in Trentino riporta 435 nuovi contagi, mentre i pazienti ricoverati sono 76 (-5) di cui 3 in rianimazione (dato stabile).

Ieri infatti ci sono stati altri 10 ricoveri a fronte di 15 dimissioni.

Dei nuovi positivi, 422 sono stati rilevati dai test antigenici (2.064 quelli effettuati ieri) e i restanti 13 al molecolare (su 177 test effettuati), con la conferma di 4 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Distribuiti per fasce d’età, i nuovi contagi restituiscono questa situazione: 5 di 0-2 anni, 5 di 3-5 anni, 10 di 6-10 anni, 12 di 11-13 anni, 16 di 14-18 anni, 95 di 19-39 anni, 129 di 40-59 anni, 71 di 60-69 anni, 46 di 70-79 anni e 46 di 80 o più anni.

Il totale delle dosi di vaccino finora somministrate è pari a 1.242.501. Infine, 655 nuovi guariti portano il totale a 188.496.

